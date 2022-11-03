Падіння економіки Росії знову поглиблюється, – Мінекономрозвитку РФ

Падіння ВВП РФ у вересні 2022 року склало 5% у річному вимірі після зниження на 4% у серпні, на 4,3% – у липні, на 5% – у червні, на 4,5% – у травні, на 2,7% – у квітні, зростання на 1,4% у березні, на 4,2% – у лютому та 5,7% – у січні.

Про це йдеться у оновленому огляді Мінекономрозвитку РФ "Про поточну ситуацію в економіці", повідомляє Інтерфакс.

За оцінкою російського міністерства, спад ВВП РФ у третьому кварталі 2022 року становив 4,4% у річному обчисленні після зниження на 4,1% у другому кварталі та зростання на 3,5% у першому кварталі.

Зниження ВВП РФ за січень-вересень 2022 Мінекономрозвитку оцінило на рівні 2%.

Як повідомлялося, голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна минулого тижня говорила, що економічна активність у РФ після стабілізації у літні місяці у вересні знову почала падати, а нижня точка спаду економіки буде пройдена в середині 2023 року.

Водночас Банк Росії минулого тижня покращив прогноз зниження ВВП РФ у 2022 році до 3-3,5% з 4-6% у попередньому липневому прогнозі. Водночас Мінекономрозвитку прогнозує спад ВВП РФ у 2022 році лише на 2,9%.