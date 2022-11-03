МАГАТЕ не знайшло жодних слідів "брудної бомби" на ядерних об’єктах в Україні

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) перевірили три українських ядерних об’єкти і не виявили жодних ознак створення "брудних бомб", про які заявляла російська пропаганда.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"МАГАТЕ перевірило 3 українські об'єкти, які опинилися у центрі російської дезінформації, і не виявило жодних ознак "брудних бомб". Я дякую Рафаелю Маріано Гроссі за відмінну та оперативну співпрацю МАГАТЕ, яка допомогла протистояти російській брехні. Росія підтвердила свій статус головного брехуна" , – написав Кулеба.

Своєю чергою МАГАТЕ на своєму сайті також підтвердила завершення такої перевірки на прохання України.

Агентство уточнило, що запит України на перевірку надійшов після того, як РФ висунула звинувачення щодо діяльності на трьох локаціях – Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Кодах і ВО "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

"За останні кілька днів інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і отримали безперешкодний доступ до цих місць. На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування", – йдеться у повідомленні.

Інспектори МАГАТЕ також відібрали зразки для аналізу в лабораторіях організації, щоб отримати дані про минулу та поточну діяльність, пов’язану з поводженням з ядерними матеріалами.

"Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якнайшвидше ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Читайте також: Ризик аварії зростає: Голова МАГАТЕ закликав негайно створити зону безпеки на окупованій Запорізькій АЕС

Як повідомлялося, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяви російських чиновників про нібито розробку "брудної бомби".

Перед цим міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується підірвати "брудну бомбу", не навівши жодних доказів своїх припущень. Крім того, протягом дня він зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО, розповідаючи про українську "брудну бомбу".

Президент Володимир Зеленський вважає, що заяви Москви про нібито використання Україною "брудної бомби" свідчать про те, що РФ готує провокацію, а тому світ має максимально жорстко на це відреагувати.