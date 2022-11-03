Рада затвердила перехід на європейські вимоги до упаковки продуктів

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 4568, який визначає вимоги до упаковки харчових продуктів та матеріалів, що контактують з ними, з метою посилення захисту здоров’я та інтересів споживачів, а також для імплементації до законодавства України ряду директив, що діють у Євросоюзі.

Про це повідомив народний Ярослав Железняк.

Документ підтримали 306 народних депутатів за необхідних 226 голосів,

Ухвалений законопроеєкт встановлює вимоги до маркування упаковки, визначає повноваження держорганів у сфері її виробництва, обігу та використання, а також запроваджує вимоги до переробки пластикових матеріалів.

Відповідно до пояснювальної записки до документа, ним регламентуються вимоги до безпеки традиційних пакувальних матеріалів (паперу, картону, фольги, плівки, скла, деревини, текстилю, пластику тощо); посуду та кухонного приладдя; матеріалів, із яких вони виготовлені (кераміки, металу, скла тощо); що містяться в упаковці матеріалів (фарб, клеїв, лаків, силіконів, воску, смоли тощо).

У свою чергу, за порушення вимог до виробництва, обігу та використання матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, пропонується запровадити штраф для юридичних осіб у розмірі 15 мінімальних зарплат, а для фізосіб-підприємців – 10 мінімальних зарплат.

Аграрний комітет Ради підтримав законопроєкт №4568 у березні 2021 року, а в червні того ж року парламент ухвалив його у першому читанні.