Рада затвердила перехід на європейські вимоги до упаковки продуктів
Про це повідомив народний Ярослав Железняк.
Документ підтримали 306 народних депутатів за необхідних 226 голосів,
Ухвалений законопроеєкт встановлює вимоги до маркування упаковки, визначає повноваження держорганів у сфері її виробництва, обігу та використання, а також запроваджує вимоги до переробки пластикових матеріалів.
Відповідно до пояснювальної записки до документа, ним регламентуються вимоги до безпеки традиційних пакувальних матеріалів (паперу, картону, фольги, плівки, скла, деревини, текстилю, пластику тощо); посуду та кухонного приладдя; матеріалів, із яких вони виготовлені (кераміки, металу, скла тощо); що містяться в упаковці матеріалів (фарб, клеїв, лаків, силіконів, воску, смоли тощо).
У свою чергу, за порушення вимог до виробництва, обігу та використання матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, пропонується запровадити штраф для юридичних осіб у розмірі 15 мінімальних зарплат, а для фізосіб-підприємців – 10 мінімальних зарплат.
Аграрний комітет Ради підтримав законопроєкт №4568 у березні 2021 року, а в червні того ж року парламент ухвалив його у першому читанні.