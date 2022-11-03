Молдова вперше імпортувала газ за українською схемою реверсу

Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою – із заходу на схід.

Про це повідомив міністр інфраструктури й регіонального розвитку Молдови Андрей Спину, передає Європейська правда.

"Молдова вперше імпортувала природний газ за реверсною системою, із заходу на схід, тим самим розвіявши міф про те, що природний газ і світло можуть надходити лише з Російської Федерації. У середу (2 листопада, – ред.) Energocom закупив 5,6 млн кубометрів природного газу, які були передані через точку Будніце в Словаччині, на кордоні з Україною", – розказав Спину.

За його словами, цей обсяг газу доповнює резервні запаси, які Energocom створює для забезпечення Молдови природним газом цієї зими.

Тепер поточні запаси природного газу досягли 157 млн кубометрів.

Нагадаємо, на початку осені 2022 року Росія знизила постачання газу Молдові на 30% від контрактного обсягу, а фактично з 1 листопада урізав газ наполовину. Таке урізання означало, що Молдова втрачає також головне джерело електроенергії.

Крім того, через обстріли української інфраструктури Росією Молдова більше не має змоги купувати електроенергію в України.

Як повідомлялося, Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови (НАРЕ) 2 листопада в екстреному порядку переглянуло тарифи на електроенергію.

На листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

У свою чергу єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що якщо росіяни продовжать завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі України і в країні виникне гострий дефіцит електроенергії, то Європейський Союз готовий допомогти з імпортом електрики.