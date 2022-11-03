Понад 80% українських біженців у Нідерландах знайшли роботу

Понад 80% українських біженців у Нідерландах працевлаштувалися в цій країні.

Про це свідчать дані агентства з надання допомоги UWV, передає Європейська правда з посиланням на NL Times.

Як повідомляється українці в основному знаходять роботу в індустрії гостинності та через агентства з працевлаштування, переважно в районі Амстердама та Гааги.

Наразі в Нідерландах перебуває близько 55 тис. дорослих українських біженців. UWV отримало 46 тис. повідомлень від роботодавців, які найняли на роботу біженців з України. Це 83% українських біженців, зареєстрованих у Нідерландах. Реальний відсоток працюючих може бути дещо нижчим, оскільки може бути, що біженець має більше одного місця роботи.

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Зазначається, що інтеграція українців у ринок праці відбувається набагато швидше, ніж у інших шукачів притулку. На думку експертів, це пов'язано з особливим статусом біженців. На відміну від вихідців, наприклад, з Афганістану чи Сирії, їм не потрібно проходити процедуру надання притулку та чекати дозволу на роботу.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявляв, що уількість українських біженців у ЄС взимку може зрости до 5 млн.

Раніше віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що українським біженцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому на зиму, оскільки вона може бути складною через терористичні атаки Росії.