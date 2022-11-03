В Естонії нарахували майже 60 тисяч українських біженців

На сьогодні в Естонії знайшли притулок від війни майже 60 тисяч українських біженців. Тисячі з них знайшли роботу в Естонії, тисячі українських дітей можуть продовжити навчання в Естонії.

Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Естонії Рійгікогу Хелір-Валдор Сеедер у ході у ході VIII сесії Закарпатської обласної ради.

Він зазначив, що Естонія надавала військову допомогу Україні ще до 24 лютого та продовжуватиме надавати Україні військову допомогу.

Також Естонія надала Україні різноманітної гуманітарної допомоги на суму близько 22 млн євро.

Сеедер додав, що Естонія разом з країнами-однодумцями інтенсивно шукає нові можливості для запровадження нових санкцій проти Росії, а також проти Білорусі.

Раніше повідомлялося, що українці стали лідерами з оформлення "е-громадянства" в Естонії.