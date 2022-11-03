Червоний Хрест виділив 45 мільйонів на реконструкцію пошкодженої каналізації Ірпеня

Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні виділяє понад 45 млн грн на реконструкцію пошкодженої каналізаційної мережі Ірпеня та інших господарчих об’єктів "Ірпіньводоканалу".

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Відповідний меморандум був підписаий із керівником інженерного відділу субделегації МКЧХ в Україні в Київській області Богданом Косяковим.

Маркушин нагадав, що навесні МКЧХ вже виділив понад 20 млн грн на облаштування водогону з Києва в Ірпінь та передав "Ірпіньводоканалу" чотири одиниці великогабаритної спецтехніки, два робочі автомобілі для КПП "Теплоенергопостач" й зараз фінансує реконструкцію покрівель у чотирьох багатоквартирних будинках міста та заміну вікон у ще двох.

Раніше повідомлялося, що Товариство Червоного Хреста України надало "Укрзалізниці" 35 генераторів для забезпечення роботи вокзалів під час відключення електроенергії.