Росія обстріляла термінал китайської корпорації в Миколаєві: знищені 17 тисяч тонн олії на $26 мільйонів, – МЗС

Росія здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму $26 млн.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів.

"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", – написав Ніколенко.

У середині жовтня повідомлялося, що російські окупанти дронами-камікадзе поцілили в ємності одного з провідних експортерів соняшникової олії України в Миколаєві.