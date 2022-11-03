Рада затвердила створення реєстру стратегічної екологічної оцінки

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки".

Прийняття відповідного законопроєкту №5159 з поправками у другому читанні та в цілому підтримали 268 нардепів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі відсутня відповідальність за порушення чинного закону "Про стратегічну екологічну оцінку", через що відбувається системне його порушення. Тому ухвалення документа дасть змогу виправити цю ситуацію.

Зокрема, законопроєкт передбачає: