В Україні створять штаб для координації потреб регіонів під час зими

Уряд України, системи ООН і USAID домовилися створити платформу та штаб для координації потреб регіонів для проходження зимового періоду.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час координаційної зустрічі між урядом України, системою ООН та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

За словами Шмигаля, уряд зібрав потреби регіонів для проходження зимового періоду та потреби в гуманітарній допомозі, і вже передав їх системі ООН.

"Розраховуємо, що представники ООН найближчим часом нададуть відповідь щодо можливості їх забезпечення", – зазначив Шмигаль.

За його словами, пріоритетними напрямами гуманітарної допомоги для України є, зокрема, надання товарів першої необхідності найбільш уразливим групам людей, розширення програм допомоги, допомога з ремонтом житла, облаштування бомбосховищ тощо.

Учасники зустрічі домовилися створити платформу і штаб з координації потреб та провести наступну зустріч цього місяця.