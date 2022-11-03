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Колишнього очільника Мінрегіону Чернишова призначили головою "Нафтогазу", – ЗМІ

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Кабінет міністрів на засіданні 3 листопада призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомили джерела Економічної правди.

Раніше цього ж дня Верховна Рада підтримала відставку Чернишова з посади міністра, за його звільнення проголосували 279 нардепів.

До того повідомлялося, що Чернишов написав заяву про відставку із займаної посади. 

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

У свою чергу в Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили , що призначення Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".

Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".

Автор: Галина Ялівець

Топ коментарі

  • MrStepanovM
    ну, як я і казав, листом НАЗК підтерлась чиясь зелена дупа
  • Evgeny N
    "Конкурси" заверщилися у квітні 2019-го. Далі - "па пріколу"
  • Андрей Антипов d3e2dc35
    Закон мы на бую вертели, да?
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