На підтримку захисників та членів їхніх сімей у держбюджеті на наступний рік передбачено 6,8 мільярда
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
Пріоритетом є виділення 5,5 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни, членів родин загиблих захисників і захисниць, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
Також у державному бюджеті на 2023 рік за сприяння Мінветеранів передбачено 540 млн грн на виконання програм Міністерства з надання послуг із психологічної реабілітації захисників і захисниць, членів їхніх сімей та родин полеглих воїнів, професійної адаптації, санаторно-курортного лікування, розвитку спорту ветеранів війни.
324 млн грн закладено на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності.
Крім того, 245 млн грн перебачено на реалізацію програм підтримки ветеранів державною установою "Український ветеранський фонд", що діє при Мінветеранів. 65 млн грн – на будівництво і утримання Національного військового меморіального кладовища, 20 млн грн – для "Єдиного державного реєстру ветеранів війни" та інших сервісів Мінветеранів.