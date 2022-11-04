На підтримку захисників та членів їхніх сімей у держбюджеті на наступний рік передбачено 6,8 мільярда

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про державний бюджет України на 2023 рік", у якому закладено 6,84 млрд грн на фінансування державної ветеранської політики в Україні.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Пріоритетом є виділення 5,5 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни, членів родин загиблих захисників і захисниць, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Також у державному бюджеті на 2023 рік за сприяння Мінветеранів передбачено 540 млн грн на виконання програм Міністерства з надання послуг із психологічної реабілітації захисників і захисниць, членів їхніх сімей та родин полеглих воїнів, професійної адаптації, санаторно-курортного лікування, розвитку спорту ветеранів війни.

324 млн грн закладено на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності.

Крім того, 245 млн грн перебачено на реалізацію програм підтримки ветеранів державною установою "Український ветеранський фонд", що діє при Мінветеранів. 65 млн грн – на будівництво і утримання Національного військового меморіального кладовища, 20 млн грн – для "Єдиного державного реєстру ветеранів війни" та інших сервісів Мінветеранів.