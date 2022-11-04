ДТЕК Ахметова направив $33 мільйони на викуп власних облігацій з дисконтом 76%

DTEK Finance plc (дочірня компанія DTEK Energy B.V.) за результатами проведеного аукціону викупить єврооблігації на $32,51 млн за ціною 24% від номіналу та нижче.

Згідно з повідомленням DTEK Finance на Ірландській фондовій біржі, розрахунки за цією пропозицією відбудуться 10 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Після погашення пропозиції сукупна номінальна сума облігацій, що перебувають в обігу, становитиме $1,52 млрд.

У жовтні компанія "ДТЕК Енерго" оголосила тендер на викуп її єврооблігацій з погашенням у 2027 році на загальну суму до $32,51 млн.

Заявки на викуп від власників єврооблігацій приймались до 27 жовтня за ціною від 20% номіналу.

"ДТЕК Енерго" вказувало, що станом на 30 червня цього року у нього залишалося $49,4 млн вільних коштів. Відповідно до умов випуску облігацій, з них він направив $16,89 млн на початку жовтня на обов'язковий викуп облігацій, випущених з початку цього року в рамках капіталізації процентів.

Тоді уточнювалось, що всього в обігу перебували єврооблігації на $1,67 млрд.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня голова ДТЕК Максим Тімченко заявляв, що теплоенергетичні станції енергетичного холдингу ДТЕК за січень-жовтень 2022 року отримали 17,6 млрд грн збитків, більше третини яких – у третьому кварталі. У зв'язку з цим Тімченко наголосив на необхідності підтримки з боку держави для ДТЕК, а також підвищення максимальних цін на електроенергію для бізнесу.

Водночас він не уточнив фінрезультати інших підприємств, що входять до складу ДТЕК, зокрема тих, що займаються видобутком вугілля та експортом електроенергії.

Нагадаємо, у травні 2021 року "ДТЕК Енерго" завершило процес реструктуризації кредитного портфеля, який передбачав конвертацію поточного випуску єврооблігацій та основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації.

Згідно з умовами реструктуризації, частину поточної заборгованості за єврооблігаціями "ДТЕК Енерго" було конвертовано в єврооблігації "ДТЕК Нафтогаз" на $425 млн зі ставкою 6,75% річних та терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Решту заборгованості конвертовано в нові єврооблігації "ДТЕК Енерго" на загальну суму $1,65 млрд зі ставкою 7% і терміном погашення 31 грудня 2027 року.

У 2021 році "ДТЕК Енерго" у грошовій формі мало виплатити купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта купону у розмірі 3,5% річних мала бути капіталізована і додана до основної суми боргу.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова.