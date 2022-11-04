У Польщі за спрощеною процедурою знайшли роботу 650 тисяч українців
Про це заявила міністерка сім’ї і соціальної політики Польщі Марлена Мальонг, передає Укрінформ із посиланням на Gazetaprawna.pl.
"На спрощених умовах у Польщі працює близько 650 тис. громадян України. Це дуже добра інформація", – зазначила вона, підкресливши, що польський ринок праці потребує багато працівників.
Вона позитивно оцінила те, що в Польщі продовжує знижуватися рівень безробіття, який, станом на вересень, становив 5,1%. Вона зауважила, що найнижчим він є у Великопольському воєводстві (Познань), а найвищим – у Підкарпатському (Жешув).
Міністерка оцінила, що наступного року рівень безробіття в Польщі незначно зросте – до близько 5,4%.
У Польщі рівень безробіття є одним з найнижчих в ЄС. За цим показником Польща поступається лише Чехії.