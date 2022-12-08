Справу Курченка про розкрадання майна на 12 мільярдів направили до суду, – САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро скерували до суду обвинувальний акт стосовно власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Про це йдеться в повідомленні САП.

Як повідомляється, в ході досудового розслідування було знайдено докази, які свідчать про організацію зазначеною особою низки злочинів, зокрема заволодіння та подальшої легалізації майна і понад 12 млрд грн коштів низки державних підприємств, зокрема ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Аграрний фонд", Національного банку України та інших банківських установ, серед яких ПАТ "Реал Банк", ПАТ "Брокбізнесбанк", ПАТ АБ "Укргазбанк".

Дії власника групи компаній СЄПЕК кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч .2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ім'я обвинуваченого не вказується, проте власником та головою наглядової ради групи СЄПЕК є бізнесмен Сергій Курченко, проти якого рішенням Ради національної безпеки та оборони України на 10 років запроваджено персональні санкції поряд із Януковичем.

До вересня 2020 року досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювалось Генеральною прокуратурою України. У подальшому проведення досудового розслідування доручено детективам НАБУ.

СЄПЕК об'єднує компанії, що раніше входили до групи "Газ України", яка спеціалізується на торгівлі скрапленим та природним газом, широким спектром нафтопродуктів і товарів для нафтогазової галузі.