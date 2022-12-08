Мінекономіки оголосило конкурс на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

Міністерство економіки оголосило конкурс з відбору чотирьох незалежних членів до наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляється на сайті міністерства, документи від кандидатів приймаються до 26 грудня включно.

Серед іншого, незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" повинні володіти англійською мовою (українська мова бажана), мати бездоганну ділову репутацію, а також сукупно мати досвід роботи на керівних посадах в провідних міжнародних та регіональних нафтогазових компаніях, кар’єрні досягнення на різноманітних та складних проектах в різних локаціях, включаючи країни що розвиваються, досвід взаємодії з представниками уряду та регуляторами а сфері енергетики, розуміння нормативно-правових актів ЄС тощо.

Також кожен член наглядової ради за підсумками відбору повинен мати професійну компетенцію принаймні в одній із чотирьох сфер: бізнес-стратегія та розвиток; антикризове управління; юридичний супровід, взаємодія з урядом та регуляторні питання; фінанси та аудит.

Мінекономіки також передбачило низку обмежень до кандидатів у частині їхньої роботи, співробітництва та управління в "Нафтогазі" або афілійованих з ним юридичних осіб у попередні роки.

Читайте також: Кабмін вирішив розпочати конкурс до наглядової ради "Нафтогазу"

Як повідомлялося, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у ході організованої ЄБРР дискусії щодо стабілізації та відновлення України заявив, що сподівається на формування наглядової ради компанії наприкінці січня 2023 року.

Нагадаємо, у вересні 2021 року всі три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" подали у відставку, звинувативши голову правління компанії Юрія Вітренка в ігноруванні рішень наглядової ради. Незалежними членами наглядової ради "Нафтогазу" були його глава Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо ван дер Гейден. Представниками уряду в наглядовій раді були Юлія Ковалів і Наталя Бойко, їх повноваження закінчувалися в 2022 році.

Разом із незалежними членами наглядової ради у відставку пішли члени правління компанії Отто Ватерландер (головний виконавчий директор з транформації) та Петер ван Дріл (фінансовий директор).

Наприкінці листопада минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що наглядова рада НАК "Нафтогаз України" буде сформована до кінця 2021 року, однак її призначення відклали.

У період відсутності наглядової ради частину його функцій виконує Кабінет міністрів у межах зборів акціонерів, затверджуючи необхідні рішення. Уже 4 листопада цього року Кабінет міністрів доручив розпочати новий конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".