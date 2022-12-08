Єврокомісія та ЄБРР виділили 1 мільярд євро на "коридори солідарності" з Україною

Європейська Комісія та ЄБРР провели конференцію за участі міністрів України, Молдови, Польщі та Румунії, та погодили фінансовий пакет в обсязі 1 млрд євро для розвитку "коридорів солідарності", що були створенні для доставки українського експорту на європейський та на світовий ринки.

Таке рішення під час заяви для преси оголосила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан, передає Укрінформ.

"Ми зробили все, що могли (для розвитку "коридорів", – ред.) з використанням наявних ресурсів. Для того, щоб рухатися далі, а ми маємо рухатися далі, нам потрібно більше інвестицій: у залізничні шляхи, у сканери та в обладнання для перевалки, а також для оновлення інфраструктури. Разом, Європейська Комісія, ЄБРР та Світовий Банк, оголосили про виділення фінансового пакету в 1 млрд євро, що призначений для фінансування виключно "коридорів солідарності", – наголосила Валеан.

За її словами, Україна і Молдова отримали доступ до можливостей Фонду взаємопоєднання Європи (CEF), що є фінансовим інструментом транспортного європейського проекту TEN-T. Ці ресурси можуть бути використані для реалізації транскордонних проектів та для усунення "вузьких місць" під час операцій на "коридорах солідарності".

Єврокомісарка нагадала, що "коридори солідарності" працюють вже сім місяців. За цей час за їх допомогою були перевезені більше 17 млн тонн зерна, а також багато інших товарів – від гуманітарної допомоги та пального до їжі для тварин та добрив.

Валеан зауважила, що у створенні "коридорів солідарності" брали участь всі країни ЄС, але деякі з них, в силу географічного розташування, зробили найбільший внесок.

Єврокомісарка висловила вдячність Польщі, Словаччині та Румунії за напружену роботу та вагомий внесок у цей проєкт. За її словами, Дунайський шлях та румунський порт Констанца прийняли на себе головне навантаження – саме на них припали майже 50% усього експорту українського зерна, що доставлявся "коридорами солідарності". Водночас, другим найбільшим та найбільш напруженим маршрутом є сухопутний коридор через Польщу. Дуже важливими є також можливості так званого адріатичного коридору.

Як зазначила Валеан, Єврокомісія вже працює з ЄБРР із визначення ключових інфраструктурних проєктів. Перші змішані фінансові інструменти, що складатимуться з грантів Єврокомісії та кредитів від ЄБРР для підтримки "коридорів солідарності", будуть представлені вже невдовзі.

"Мої служби вже розпочали виділення 259 млн євро, які ми маємо намір залучити через CEF, включно з його підрозділом із військової мобільності. Разом з тим, ми перебуваємо під тиском часу, щоб забезпечити швидке виділення грошей для найбільш невідкладних проєктів. Саме тому я закликала колег-міністрів з Румунії, Польщі, України й Молдови, завершити погодження "короткого листа" проєктів протягом наступних тижнів, оскільки ці проекти мають бути представлені до 18 січня, коли конкурс за поточною програмою Фонду взаємопоєднання Європи (CEF) буде закритий", – сказала Валеан.

Вона зауважила, що Єврокомісія і ЄБРР мають обнадійливі результати у конкурсі проектів військової мобільності. Із загальної суми у 600 млн євро, що є доступними в рамках цього пакету, для розвитку саме "коридорів солідарності" були представлені проєкти на суму, що перевищує 10% від такого пакету військової мобільності.

Ще одним добрим прикладом підтримки з боку Єврокомісії і ЄБРР, за її словами, є виділення гранту у 20 млн євро, які ЄС виділив для Молдови, що буде доповнений кредитом на 12 млн євро від ЄБРР. Ця підтримка дозволить провести модернізацію північно-південних залізничних маршрутів, та спростить перевезення українського експорту територією Молдови до Дунайських портів.

Серед інших проєктів – обладнання для нічного судноплавства на Дунаї (каналом Суліна), вдосконалення прикордонних переходів між Польщею, Румунією, Молдовою й Україною, мобільне обладнання для нічна навігація, мобільне обладнання для перевалки вантажів, обладнання місць паркування для вантажівок, вдосконалення залізничних шляхів до портів Румунії тощо.