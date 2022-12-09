США готують новий пакет військової допомоги для України на $275 мільйонів, – ЗМІ

Сполучені Штати готуються спрямувати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 млн, який передбачатиме нові можливості для боротьби з безпілотниками та зміцнення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний документ, який є у розпорядженні журналістів.



Зазначається, що новий пакет може бути оголошено вже в п'ятницю.



Очікується, що Пентагон також надасть ракети для HIMARS, 155-мм снаряди, військові автомобілі Humvee та електрогенератори.



Вміст і розмір пакетів допомоги можуть змінюватися до того, як вони будуть підписані президентом.

275 мільйонів доларів будуть покриті за рахунок президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA), які дозволяють Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги з запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.