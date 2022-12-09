Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Українські енергетики тримають другий фронт у цій війні з Росією – енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються – безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів в таких умовах є дуже цінною. І ми дякуємо Франції за підтримку та зокрема ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", – наголосив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

Переданий вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА. Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (#UCPM).

Загалом із початку повномасштабної війни Францією було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України.

Як повідомлялося, Словаччина планує до кінця грудня передати Україні 300 електрогенераторів.