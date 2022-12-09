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Мінекономіки оцінило падіння ВВП України у листопаді у 41%

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ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка
Російські атаки по енергетичній інфраструктурі збільшили темпи падіння економіки України в листопаді цього року до листопада минулого року, орієнтовно, до 41%.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час дискусії Центру економічної стратегії (ЦЕС), передає Інтерфакс-Україна.

"Наші очікування до листопада – мінус 41%. Це суттєво глибше, ніж те, що ми прогнозували раніше", – зазначив він.

Місяцем раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що російський енерготерор у жовтні збільшив падіння ВВП до 39% до жовтня 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні – 35%.

Кудін також зазначив, що загалом на цей рік прогноз падіння ВВП погіршено з 32% до 33,2%.

"Наш прогноз – мінус 33,2%. Ми його дещо погіршили внаслідок атак на енергосистему після 23 листопада та 5 грудня", – додав він.

Як повідомлялося, після кращого, ніж прогнозувалося, третього кварталу в Мінекономіки країни говорили про можливість покращення прогнозу падіння ВВП у 2022 році з 33,2% приблизно до 30%. Однак потім наприкінці жовтня під час доопрацювання проєкту держбюджету до другого читання цей показник було покращено лише до 32%. Крім цього, прогноз зростання ВВП на 2023 рік було погіршено з 4,6% до 3,2%.

Водночас голова Нацбанку Андрій Пишний зауважував, що наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури Росією можуть бути більш суттєвими і потребуватимуть перегляду прогнозу ВВП на 2023 рік.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Super Gut
    Головна проблема не у тому, що рашисти зараз знищують економіку України, а у тому що влада дегенеративних клоунів абсолютно не має чіткого плану, що робити з економікою аби та розвивалася і зростала не дивлячись на військовий фактор. Чи може мені хтось сказати: невже так важко переписати податкове законодавство тієї ж польщі і дати українським підприємцям нормальні закони? Невже так важко навести порядок на митниці через яку крадеться 15 млрд грн на місяць? Невже так важко дати інвесторам чіткий сигнал: відкриваєте мале-середнє підприємство, створюєте 100, 500, 1000, 10 тис робочих місць у безпечному регіоні країни з певними заходами безпеки, у разі знищення ракетами вашого бізнесу - отримаєте 100% відшкодування від держави?!! І ще можна придумати тисячі способів, аби економіка зростала...
    Тому ці ваші клоуни - такі самі рашистські колаборанти як штепи і бойки, їм влада потрібна виключно для власного збагачення за рахунок грабування бідного народу.
  • Олег Розгонов
    Удивляет то, что люди не понимают простых истин, например: "хочешь мира - готовься к войне, а не к шашлыкам в маю"
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