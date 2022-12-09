Мінекономіки оцінило падіння ВВП України у листопаді у 41%

Російські атаки по енергетичній інфраструктурі збільшили темпи падіння економіки України в листопаді цього року до листопада минулого року, орієнтовно, до 41%.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час дискусії Центру економічної стратегії (ЦЕС), передає Інтерфакс-Україна.



"Наші очікування до листопада – мінус 41%. Це суттєво глибше, ніж те, що ми прогнозували раніше", – зазначив він.



Місяцем раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що російський енерготерор у жовтні збільшив падіння ВВП до 39% до жовтня 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні – 35%.



Кудін також зазначив, що загалом на цей рік прогноз падіння ВВП погіршено з 32% до 33,2%.



"Наш прогноз – мінус 33,2%. Ми його дещо погіршили внаслідок атак на енергосистему після 23 листопада та 5 грудня", – додав він.



Як повідомлялося, після кращого, ніж прогнозувалося, третього кварталу в Мінекономіки країни говорили про можливість покращення прогнозу падіння ВВП у 2022 році з 33,2% приблизно до 30%. Однак потім наприкінці жовтня під час доопрацювання проєкту держбюджету до другого читання цей показник було покращено лише до 32%. Крім цього, прогноз зростання ВВП на 2023 рік було погіршено з 4,6% до 3,2%.

Водночас голова Нацбанку Андрій Пишний зауважував, що наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури Росією можуть бути більш суттєвими і потребуватимуть перегляду прогнозу ВВП на 2023 рік.