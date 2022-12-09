Колишній власник банку "Михайлівський" не платить за кредитами держбанків на сотні мільйонів доларів

Компанії Віктора Поліщука, що управляють багатофункціональним комплексом (БФК) "Гулівер", мережею електроніки та побутової техніки "Ельдорадо" й кількома великими складами, від початку війни перестали обслуговувати кредити перед держбанками.

Про це пише Forbes із посиланням на чотирьох співрозмовників на ринку комерційної нерухомості та в "Ощадбанку" й "Укрексімбанку", які кредитували бізнесмена.

За словами високопосадовця в одному з держбанків, після початку повномасшштабної війни платежі щодо "Гулліверу", "Ельдорадо" та складських комплексів зупинилися.

Заставами виступають відповідно сам БФК, товари з обігу та власне складські приміщення. Минулого року Forbes оцінював "Ельдорадо" у $80 млн, складський бізнес – у близько $60 млн.

Державні банки наразі вирішують, що робити з кредитами – стягувати заставу, продавати права вимоги за кредитами або домовлятися про чергову реструктуризацію.

Зокрема, наразі Поліщук намагається домовитися з кредиторами. Його аргумент – суттєві втрати бізнесу. Особливо це стосується складів: у середині березня в одному з комплексів поблизу Броварів на Київщині сталася масштабна пожежа через російські обстріли. Понад 70% складських площ, якими користувалася мережа "Ельдорадо", розміщувалися саме в Київській області.

Співрозмовники видання і в "Ощадбанку", і в "Укрексімбанку" кажуть, що ще не ухвалили остаточного рішення щодо реструктуризації боргів Поліщука. Ексімбанк розглядає можливість продати свою частку в кредиті під "Гулівер", тоді як "Ощад" не виключає стягнення активів.

Як зазначає Forbes, кредити компаній Поліщука в держбанках уже вдруге стають проблемними. Бізнесмен реструктуризував борги "Ельдорадо" перед "Ощадбанком" у 2018-му, та "Гуліверу" перед "Ощадом" й "Ексімом" у 2020-му. Третій позичальник – компанія РЛЦ, яка керує складським бізнесом Поліщука (три логістичні комплекси в Київській та Одеській областях загальною площею понад 260 000 кв. м). Її також кредитував "Ощадбанк".

"Гулівер" був побудований на кредитні кошти: основну частину з $441 млн надав "Ощадбанк" ($353 млн), приблизно чверть – "Укрексімбанк". Поліщук придбав ще на той момент недобудований актив у 2012 році. Попередніми бенефіціарами комплексу були Вагіф Алієв, Олексій Кучеренко та Сергій Веселов.

Поліщуку також належав банк "Михайловський". Його оголосили неплатоспроможним 23 травня 2016 року. За інформацією Нацбанку, з 20 травня банк провів велику кількість операцій із переведення вкладів фізичних осіб із фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку. Це збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на мільярд гривень – з 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Утім, у банку повідомили, що 19 травня Поліщук продав свою частку акцій у ТОВ "Екосипан", якому належить 100% акцій банку, хоча в НБУ заявили, що не погоджували продаж банку.