Google виділить $2 мільйони на розвиток цифрової освіти в Україні
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що це допоможе українцям здобути нову професію, навчитися цифрової грамотності та знайти роботу.
У Мінцифри пояснили, що метою проєкту є допомога Україні розв'язати питання безробіття серед внутрішніх переселенців та зробити внесок в економічне відродження країни. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.
Крім того, у межах спільного проєкту з Google.org оновлюють платформу національного проєкту "Дія.Цифрова освіта", зокрема планується:
- елементи штучного інтелекту для створення індивідуального плану навчання;
- інтерактивні симулятори, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії;
- рекомендації щодо перекваліфікації та підвищення кваліфікації;
- пошук вакансій відповідно до напряму та успіхів у навчанні.
Також грант від Google.org передбачає створення спеціального освітнього застосунку та розробку нових освітніх серіалів та проєктів.
Функціонал платформи та освітні продукти будуть перекладені англійською мовою.
Як додали у Мінцифри, команда проєкту "Дія.Цифрова освіта" працюватиме разом з фахівцями команди Google.org Fellowship, багато з яких мають українське коріння.
Менеджери з продуктів, інженери програмного забезпечення, менеджери з маркетингу з Google на безоплатній основі допомагатимуть масштабувати проєкт "Дії.Цифрова освіта" протягом 6 місяців.