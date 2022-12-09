США дозволили банкам Казахстану обслуговувати російські платіжні картки "Мир"

Казахстанські банки отримали від Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) дозвіл на обслуговування операцій з платіжних карток російської системи "Мир", які використовують фізособи.

Про це повідомляє місцеве видання Tengrinews.kz із посиланням на Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану.

За даними агентства, 8 грудня місцевими регуляторами було отримано листа від OFAC, у якому американське відомство роз'яснило, що не заперечує проти використання банківських карток системи "Мир" приватними особами, а саме громадянами, які мігрували з Росії в Казахстан, для здійснення операцій, що забезпечують їхню життєдіяльність.

"При цьому в листі наголошується, що операції з цією платіжною системою залишаться під особливим контролем з метою недопущення її використання для обходу антиросійських санкцій", – йдеться у повідомленні.

Для надання роз'яснень щодо можливості використання платіжних карток системи "Мир" на території Казахстану агентство провело зустріч із представниками казахстанських банків.

"Таким чином, казахстанські банки мають право приймати платежі, перекази за картками "Мир", а також здійснювати видачу готівки за допомогою банкоматів для приватних осіб. При цьому рішення про підключення до системи "Мир" казахстанські банки приймають самостійно на основі власних стратегій розвитку та внутрішніх систем оцінки ризиків", – додали в агентстві.

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Як повідомлялося, 15 листопада OFAC роз'яснило, що фінансові організації за межами США, які укладають угоду з російською Національною системою платіжних карток (оператором системи "Мир"), можуть потрапити під американські санкції.

Про відмову від роботи з російською платіжною системою спочатку заявили турецькі банки. Вони пояснили таке рішення попередженням OFAC, згідно з яким фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), ризикують виявитися залученими до дій щодо обходу американських санкцій.

Слідом за ними банки В’єтнаму та Казахстану також припинили приймати картки російської платіжної системи "Мир".

Станом на початок вересня російська система "Мир" заявляла, що її карти приймалися у 9 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані. Однак у вересні ціла низка банків із цих країн припинила обслуговувати російські картки. Наразі платіжна системи приховала зі свого сайту інформацію про країни, які приймають її картки.

У жовтні також стало відомо, що Шрі-Ланка також відмовилася приймати російські платіжні картки "Мир".