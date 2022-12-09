Ситуація в енергосистемі складна, покращення на вихідних не буде, – "Укренерго"

Ситуація в енергосистемі на ранок 9 грудня залишається складною, але контрольованою. Дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Причиною дефіциту є суттєві пошкодження об’єктів генерації та енергетичної інфраструктури внаслідок восьми хвиль російських ракетних атак: частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, окупована Запорізька АЕС не видає електроенергію в мережу.

Зазначається, що всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. У кількох областях перевищено ліміти споживання, що змусило вже застосувати режим аварійних відключень.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Водночас погодні умови негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи.

"Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури на Донеччині, Харківщині та Херсонщині в цих регіонах зберігається непроста ситуація з забезпеченням електропостачання. Ворог майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України.

Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й ускладнюють роботу саперних бригад", – кажуть енергетики.

Водночас резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, утім у південних областях все ще значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі.

Також непроста ситуація на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. В результаті в регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі. Тривають масштабні відновлювальні роботи, до яких також долучаються ремонтні бригади "Укренерго".

"На жаль, в таких умовах ми не можемо прогнозувати суттєвого поліпшення ситуації на вихідні дні, коли споживання традиційно знижується. Але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб якомога швидше регіони могли повернутися до планових графіків обмежень", – зазначили в компанії.