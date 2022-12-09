TotalEnergies зафіксувала знецінення активів на $3,7 мільярда через втрату впливу на російську "НоваТек"

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies вирішила вивести своїх представників із ради директорів "НоваТеку" через неможливість здійснювати вплив через них на діяльність російської газової компанії.

Як повідомляється на сайті французької компанії, TotalEnergies також не буде враховуватиме свою частку у "НоваТеку" у розмірі 19,4%, зафіксувавши знецінення активів на $3,7 млрд у четвертому кварталі 2022 року.

В TotalEnergies уточнили, що свою частку у "НоваТеку" компанія не може продати з огляду на санкції проти решти основник акціонерів російської компанії.

Крім того, TotalEnergies більше не буде обліковувати резерви для своєї частки в "НоваТеку", що вплине на підтверджені запаси компанії на кінець 2021 року.

Як повідомлялося, TotalEnergies у березні заявила про поступове призупинення своєї діяльності в Росії й припинення інвестицій у російські проєкти, зокрема, в "Арктик СПГ 2". Також компанія прийняла рішення більше не укладати і не продовжувати контракти на закупівлю російської нафти й нафтопродуктів і призупинити розвиток виробництва мастильних матеріалів у РФ.

Водночас TotalEnergies продовжує постачати скраплений газ із Росії в Європу, пояснюючи це необхідністю виконувати зобов’язання перед європейськими споживачами.

У Росії компанія TotalEnergies належить 19,4% у "Новатеку", 20% у компанії "Ямал СПГ", 10% у компанії "Арктик СПГ 2", 10% у перевалочних терміналах у мурманську й на Камчатці. Також TotalEnergies була власником 49% у СП "Тернафтогаз" і 20% у хар'ягінському УРП, частки в яких замість неї отримали "Новатек" і "Зарубєжнєфть" відповідно.

У серпні TotalEnergies підписала остаточний договір про продаж 49% акцій "Тернєфтєгазу" російській групі "НоваТек".