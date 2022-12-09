TotalEnergies зафіксувала знецінення активів на $3,7 мільярда через втрату впливу на російську "НоваТек"
Як повідомляється на сайті французької компанії, TotalEnergies також не буде враховуватиме свою частку у "НоваТеку" у розмірі 19,4%, зафіксувавши знецінення активів на $3,7 млрд у четвертому кварталі 2022 року.
В TotalEnergies уточнили, що свою частку у "НоваТеку" компанія не може продати з огляду на санкції проти решти основник акціонерів російської компанії.
Крім того, TotalEnergies більше не буде обліковувати резерви для своєї частки в "НоваТеку", що вплине на підтверджені запаси компанії на кінець 2021 року.
Як повідомлялося, TotalEnergies у березні заявила про поступове призупинення своєї діяльності в Росії й припинення інвестицій у російські проєкти, зокрема, в "Арктик СПГ 2". Також компанія прийняла рішення більше не укладати і не продовжувати контракти на закупівлю російської нафти й нафтопродуктів і призупинити розвиток виробництва мастильних матеріалів у РФ.
Водночас TotalEnergies продовжує постачати скраплений газ із Росії в Європу, пояснюючи це необхідністю виконувати зобов’язання перед європейськими споживачами.
У Росії компанія TotalEnergies належить 19,4% у "Новатеку", 20% у компанії "Ямал СПГ", 10% у компанії "Арктик СПГ 2", 10% у перевалочних терміналах у мурманську й на Камчатці. Також TotalEnergies була власником 49% у СП "Тернафтогаз" і 20% у хар'ягінському УРП, частки в яких замість неї отримали "Новатек" і "Зарубєжнєфть" відповідно.
У серпні TotalEnergies підписала остаточний договір про продаж 49% акцій "Тернєфтєгазу" російській групі "НоваТек".