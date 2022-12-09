Пільговий податковий режим для великого бізнесу збережуть до липня наступного року, – Гетманцев

Запроваджені на весні пільги, які дозволили найбільшим українським компаніям перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% від обороту, ймовірно скасують з 1 липня 2023 року.

Про це голова фінансового комітету Данило Гетманцев розповів в інтервʼю українській редакції Forbes.

За його словами, відповідний законопроєкт має подати до парламенту Мінфін, вірогідно, це відбудеться вже наступного року.

"Система вже відіграла свою роль і була ефективною, але рішення приймалося тимчасово, коли ми передбачали, що війна буде нетривалою", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що скасування пільгового оподаткування вже погодили на рівні Міністерства фінансів та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Я погоджуюся з Мінфіном та МВФ що в країні не можуть одночасно існувати податок з обороту і податок на додану вартість", – додав голова фінансового комітету.

Він уточнив, що зараз на спрощеній системі працює понад 300 000 фізичних та юридичних осіб. За словами Гетманцева, за близько 8 місяців дії пільгового оподаткування бюджет недоотримав 7 млрд грн.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів ще на початку серпня пропонувало змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали.

У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

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