Норвегія приєдналася до обмеження цін на російську нафту

Норвегія приєдналася до рішення країн ЄС та "Великої сімки" про запровадження цінового обмеження на експорт російської нафти на рівні $60 за барель.

Як повідомляється на сайті МЗС Норвегії, обмеження цін має допомогти знизити доходи Росії від продажу нафти у треті країни.

Зокрема, вже діє заборона на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти до Норвегії, ЄС і третіх країн, яка набула чинності 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.

Як повідомлялося, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Наприкінці жовтня Норвегія також приєдналася до восьмого пакету санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Росії.