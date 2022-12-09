Велика Британія запровадила санкції проти двох олігархів з Молдови

Велика Британія запроваджує санкції проти молдовських олігархів-утікачів Володимира Плахотнюка та Ілана Шора.

Про це повідомило посольство Великої Британії у Молдові, інформує Інтерфакс-Україна.

"Щодо громадян Молдови Володимира Плахотнюка та Ілана Шора, які ховаються від молдовського правосуддя, запроваджено санкції з боку уряду Великої Британії відповідно до положення про британські антикорупційні санкції. Таким чином, будь-які активи Плахотнюка чи Шора у Великій Британії або на будь-якій із заморських територій як-то Британські Віргінські острови або Кайманові острови будуть заморожені", – йдеться у повідомленні.

Крім того, британським громадянам буде заборонено укладати економічні угоди з підсанкційними особами. Їм також заборонено в'їзд до Великої Британії.

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Як повідомлялося, у жовтні санкції проти Плахотнюка та Шора запровадили США. Американські санкції, запроваджені "за системну корупцію та втручання у вибори", поширюються також на пов'язані з бізнесменами юридичні та фізичні особи. Під санкції, зокрема, потрапила і дружина Шора – російська співачка Жасмін.

Ілан Шор – молдовський проросійський політик, бізнесмен, голова проросійської партії "Шор".

Плахотнюка було оголошено у міжнародний розшук в 2019 році. У Росії проти Плахотнюка також порушено кілька кримінальних справ, його заочно заарештовано рішенням Тверського суду Москви у липні 2019 року.