Майже всі фінські компанії пішли з Росії, бізнес продовжують вести лише 4% підприємств

Лише 4% фінських компаній все ще ведуть бізнес у Росії, що є значним зниження після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це свідчать дані опитування, проведеним на замовлення Торгово-промислової палати Фінляндії, передає Euractiv.



Опитування, проведене в середині листопада серед 123 великих компаній-експортерів, показало, що лише 4% з них все ще ведуть бізнес в РФ. При цьому, 81% припинили свою діяльність у країні, а 15% повідомили, що процес виходу триває.



Процес виходу був швидким, особливо в літні місяці. Ще в травні 24% опитаних компаній продовжували вести бізнес в Росії. У серпні цей відсоток впав до 6%.



Однак, у ширшому контексті зміни не були такими кардинальними.



За словами керівниці відділу міжнародних справ Торгово-промислової палати Фінляндії Ліни Тойвакка, на момент початку війни в Україні експорт до Росії становив лише 5% від загального експорту Фінляндії. Компанії почали мінімізувати ризики незабаром після анексії Криму ще в 2014 році.



"Торгівля з Росією зараз переживає льодовиковий період. Це може тривати десятиліттями, навіть поколіннями. Оскільки довіра зникла, багато що має змінитися за східним кордоном, щоб торгівля знову відродилася", – зазначила вона.

Погляди зараз звернені на Центральну Європу і по той бік Атлантики. Але досить тривожним є те, що 63% компаній заявили, що ослаблення економіки Німеччини може вплинути на експортні перспективи в 2023 році.