Держстат зафіксував сповільнення інфляції вперше з початку року

Зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2022 року сповільнилося до 0,7% після росту на 2,5% у жовтні, на 1,9% – у вересні, на 1,1% – у серпні та на 0,7% – у липні.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), з початку року ціни зросли на 25,7%.

Водночас у річному вимірі інфляція у листопаді вперше з початку року сповільнилась – до 26,5%, порівняно із 26,6% за підсумками жовтня, 24,6% – у вересні, 23,8% – у серпні, 22,2% – у липні, 21,5% – у червні та 18% – у травні.

Базова інфляція у листопаді 2022 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 1,3%, з початку року вона прискорилася до 21,6%.

За підрахунками Держстату, найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 35,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 98,8%, на фрукти – на 63,9%, овочі – на 63,2%.

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Зокрема, у листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%. Найбільше (на 10,6%) подорожчали яйця. На 3,3-2% зросли ціни на сало, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 6,9–1,1% подешевшали фрукти, продукти переробки зернових, свинина, овочі, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у листопаді підвищилися на 1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,8%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття – на 2%, одяг – на 1,2%.

Ціни на транспорт, за даними Держстату, зросли на 1% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,3% і транспортних засобів на 1,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 21,9%.

Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні у жовтні 2022 року прискорилося до 2,5% за місяць.

Національний банк прогнозує, що інфляція за підсумками 2022 року складе 31%, а наступного року сповільниться до близько 20%. Однак цей прогноз може бути погіршено внаслідок російський ракетних атак на українську енергетику.