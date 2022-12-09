Рада може відновити електронне декларування до 1 квітня, – Корнієнко
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час круглого столу, передає Укрінформ.
"Ми маємо працювати над поверненням системи декларування. Є законопроєкт голови коаліції Давида Арахамії, над яким ми зараз працюємо", – сказав Корнієнко.
За його словами, зміст проєкту наразі напрацьовується, у ньому необхідно передбачити механізми захисту.
"Щодо термінів ми розуміємо, що вся система налаштована все-таки на 1 квітня, тому ми будемо працювати над тим, щоб до 1 квітня це вступило в силу", – додав Корнієнко.
У жовтні про можливе відновлення е-декларування заявляло Національне агентство з питань запобігання корупції..
У травні НАЗК поінформувало, що посадовцям під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації. Водночас після закінчення війни є три місяці, щоб надати відомості.
Нині подання е-декларацій за 2021 рік призупинено. На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення цього процесу.