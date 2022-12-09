Болгарія вперше направить військову допомогу Україні, – Reuters

Болгарія надішле свою першу військову допомогу Україні після російського вторгнення після того, як парламент країни схвалив список озброєнь.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу Україні.

Список озброєнь є засекреченим, але урядовці сказали, що країна надішле в основному легке озброєння та боєприпаси.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія, яка є членом НАТО, не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МІГ-19 і СУ-25, чого хоче Київ.

"Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо системи С-300, а також літаки МІГ-29 чи СУ-25", – сказав Стоянов.

У серпні Міністерство економіки Болгарії схвалило угоди з експорту зброї на суму понад 1 млрд левів ($540,22 млн), більшість із яких призначалася для Польщі – одного з ключових центрів надсилання зброї в Україну.

Раніше повідомлялося, що Болгарія стала одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну її кількість з початку повномасштабної війни.