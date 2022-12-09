Кабмін доручив передати конфісковані активи російського олігарха Євтушенкова Фонду держмайна

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 9 грудня, ухвалив рішення передати конфісковані активи російського олігарха Володимира Євтушенкова в управління Фонду держмайна.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Визначено Фонд державного майна уповноваженим органом управління активами (обʼєктами нерухомого майна та корпоративними правами), стягнутими в дохід держави згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 1 вересня у справі N 991/3183/22 за позовом Міністерства юстиції України до Євтушенкова В.П. про застосування санкцій", – написав Мельничук.

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Як повідомлялося, наразі існує лише єдине рішення суду про конфіскацію російських активів на території України, яке досі не реалізоване до кінця. Йдеться про активи російського олігарха Володимира Євтушенкова, у якого за рішенням Вищого антикорупційного суду конфіскували ряд компаній і обʼєктів нерухомості у Запоріжжі.