Кабмін звільнив очільника Держкосмосу

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 9 грудня, звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Як повідомлялося, Тафтай очолював Держкосмосу з лютого 2021 року. Серед іншого, за він відповідав за запуск українського супутника "Січ-2-30", який після виведення на орбіту у січні досі не вийшов на зв'язок.

За наявними даними, супутник має далекі від сучасних характеристики, проте ініціатором його запуску ракетою компанії Ілона Маска був президент Володимир Зеленський. Сам запуск коштував держбюджету близько $2 млн.

Про встановлення зв'язку з супутником після його запуску на орбіту особисто повідомив Володимир Зеленський.

Тафтай раніше працював на посаді начальника управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Мінекономіки, а також на держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова".