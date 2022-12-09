Україна може повернутися до планових відключень світла через кілька днів, – "Укренерго"

Повернення до планових графіків відключень передбачається за кілька днів, коли з відновленням пошкоджених обстрілами РФ генеруючих потужностей можна буде зменшити дефіцит електроенергії.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що трохи відступили морози. У той самий час ми поступово відновлюємо генеруючі потужності, і поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Думаю, що через кілька днів ми досягнемо тієї межі, коли всім можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, які запроваджують обленерго", – сказав Кудрицький.

Він пояснив, що зараз Україна зазнає цілодобового дефіциту потужності, і це означає, що відключення, у тому числі й екстрені, також запроваджуються цілодобово.

"Коли ми бачимо сьогодні на завтра обсяг прогнозного дефіциту в енергосистемі по кожній годині окремо, то розподіляємо ліміти по областях пропорційно до їх споживання. Далі обленерго разом з ОВА складають відповідні списки відключень. Коли дефіцит занадто великий, як, наприклад, після аварії або атаки, що області не вкладаються в доведені ліміти, "Укренерго" змушене запроваджувати додаткові обмеження, тому що більше електроенергії взяти нема звідки", – описав алгоритм Кудрицький.

При цьому він зазначив, що компанія повинна стежити за загальним балансом системи, щоб уникнути її колапсу.

За словами Кудрицького, проблема зменшення дефіциту зараз пов'язана з відновленням генеруючих потужностей в Україні.

"Іде відновлення ТЕС, ГЕС. Атомні станції знаходяться в роботі зараз, підтримують енергосистему, але атомна генерація і до війни, і зараз забезпечує половину потреб, і однією атомкою ми не можемо покрити споживання. Нам потрібні інші види генерації, а вони сильно пошкоджені", – пояснив Кудрицький.

Він вкотре зазначив, що немає в Україні такої ТЕС, яка б не була пошкоджена. Крім того, ті чи інші пошкодження зазнали практично всі ГЕС.