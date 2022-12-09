"Укренерго" отримає 33 мільйони євро від німецького банку KfW на модернізацію підстанцій

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 9 грудня, схвалив залучення кредиту німецької державної фінустанови KfW у розмірі 32,5 млн євро для НЕК "Укренерго".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив на своєму каналі у Telegram.

Він уточнив, що кредит залучається під державні гарантії для реалізації проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ".

Крім того, схвалено проєкт внесення змін до Індивідуальної кредитної угоди на суму 150 млн євро від 10 жовтня 2016 року із змінами та доповненнями між KfW та урядом України за проєктом "Реконструкція підстанцій у східній частині України".

Водночас уряд схвалив проєкт угоди про відстрочення боргу між KfW та Кабміном на суму 2,99 млн євро, яка передбачає тимчасове призупинення погашення та обслуговування боргу за позиками, залученими за кредитними угодами в рамках чотирьох спільних з KfW проєктів: