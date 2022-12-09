Путін погрожує зменшити видобуток нафти у відповідь на обмеження цін

У відповідь на запровадження країнами "Великої сімки" обмеження максимальних цін на експорт російської нафти, Росія може ухвалити рішення про зменшення її видобутку.

Про це на пресконференції заявив російський президент Владімір Путін, повідомляє РБК.

"Ми подумаємо за потреби і про можливе скорочення видобутку. Ми маємо домовленість з ОПЕК+ щодо відомої планки видобутку. Ми подумаємо про додаткове (зменшення видобутку, – ред.), якщо буде потрібно. Я маю на увазі зараз Росію", – сказав Путін.

Водночас він наголосив, що жодних конкретних рішень у відповідь на обмеження цін на експортну російську нафту поки не ухвалювалось.

"Конкретні кроки будуть викладені в указі президента, який вийде найближчими кількома днями", – сказав Путін.

Він також нагадав, що Росія не планує постачати свою нафту до тих країн, які дотримуватимуться обмеження цін.

Путін також заявив, що обмеження цін не вплине на доходи бюджету РФ, оскільки російська нафта і до цього продавалася приблизно за тією ж ціною, яка зараз встановлена як ліміт.

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Як повідомлялося, станом на 8 грудня ціна російської нафти сорту Urals впала до $43,73 за барель, тоді як ліміт встановлено на рівні $60 за барель.

Після втрати Росією європейського ринку покупцями Urals стали насамперед Китай та Індія, тож ціни на російську нафту доводиться знижувати, щоб конкурувати з традиційними для Азії постачальниками.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.