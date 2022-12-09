Естонія відправила в Україну 11 автобусів із генераторами та енергообладнанням

Естонія відправила в Україну 11 автобусів із партією генераторів та іншого енергетичного обладнання, які будуть розподілені між 4 українськими містами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу

"Сьогодні ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили до Житомира, Харкова, Бучу та Полтави в Україні. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити сувору зиму в умовах цілеспрямованих атак Росії на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру", – написав Рейнсалу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Києву чотири двоповерхові автобуси.