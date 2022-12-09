Третина аварій у енергомережі стається через одночасне ввімкнення електроприладів, – ДТЕК
Про це йдеться в повідомленні "ДТЕК Київські регіональні електромережі".
"Після того, як світло знову вмикається, жителі Київської області починають масово включати електроприлади. Це перевантажує мережі у 2-2,5 раза і в 30% випадків призводить до аварій, через що клієнти знову без світла. Аби уникнути таких аварій, енергетики закликають мешканців Київщини вмикати електроприлади по черзі", – сказано в повідомленні.
Тривалість ремонту і відновлення електропостачання після таких аварій залежать від масштабів пошкоджень енергообладнання і може займати від декількох годин до доби.
"У наш контакт-центр часто звертаються клієнти зі скаргами на відсутність світла по плановим та екстреним відключенням довшу за 4 години. Коли ми починаємо розбиратися з цими ситуаціями, то виявляється що в 30% випадків – світла нема через аварію. Закінчилося відключення, до будинку знову було подано напругу, мешканці одночасно включили всі прилади та мережа не витримала", – розповів генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда.
Він додав, що за два останні тижні були усунуті понад 2 тис. таких пошкоджень на електромережах по всій Київській області.
Аби мінімізувати ризики настання аварії необхідно:
- коли у вашому будинку обмежили електропостачання вимкніть із мережі всі енергоємні прилади та вимикачі в кімнатах, де немає людей;
- коли світло з’явилось – одночасно не включайте всі енергоємні прилади. Зачекайте щонайменше 15 хвилин після повернення світла. Далі вмикайте спершу – один прилад, а інший – після того, як скористались та відключили попередній. Користуйтесь енергоємними приладами по черзі.