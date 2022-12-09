Норвегія виділить 1 мільярд крон на відновлення пошкодженої інфраструктури в Україні

Норвегія надасть 1 млрд норвезьких рон на відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів інфраструктури в Україні.

Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії.

"Існує термінова потреба відремонтувати систему електропостачання та іншу інфраструктуру в Україні після бомбардувань Росією цивільних об’єктів. Ми сьогодні підписали угоду про надання 1 млрд норвезьких крон, щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи", – сказала міністерка закордонних справ Аннікен Гюітфельдт.

Угоду підписав також регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

"Направлення фінансування через Світовий банк гарантує, що воно буде використано ефективно та для узгоджених цілей. Це також гарантує, що наші зусилля координуються з зусиллями інших донорів, а підтримка, яку ми надаємо, дає максимальні результати", – сказала Гюітфельдт.

Нові кошти з Норвегії спрямовуються через Трастовий фонд допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF) Світового банку з багатьма донорами. Світовий банк використовуватиме цей фонд для продовження кризової підтримки української влади разом із підтримкою ремонту критичної інфраструктури та більш довгострокової реконструкції.

Раніше Норвегія надала 300 млн норвезьких крон бюджетної підтримки уряду України через Світовий банк. Ці кошти були спрямовані на виплату заробітної плати медперсоналу, вчителям та бюджетникам, а також на виплату пенсій та соціальних виплат.

Наразі уряд Норвегії виділив загалом 14,4 млн норвезьких крон на підтримку України та сусідніх країн на 2022 та 2023 роки.