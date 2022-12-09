"Енергоатом" купив у фігуранта розслідування НАБУ кабелів на 40 мільйонів за завищеними цінами, – ЗМІ

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" провело велику закупівлю кабелів на загальну суму 40 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

При цьому атомники провели процедуру без використання системи "Прозорро", тому не опублікували контракт з постачальником ТОВ "Інтеркабель Київ", а лише звіт про закупівлю. Відтак ціни на придбані товари невідомі.

За підрахунками видання "Наші гроші", якби "Енергоатом" купував таку ж кількість кабелів за цінами, які оприлюднені у відкритих джерелах, то вони б коштували 18 мільйонів гривень, або на 55% дешевше.

Фірма "Інтеркабель Київ" записана на кіпрський офшор "Інтеркабель Холдінгз Лімітед", а її бенефіціарами вказані австрійці Александер Треммель-Шайност і Крістоф Треммель-Шайност. Керує нею Олексій Савченко.

Раніше НАБУ відкривало кримінальне провадження щодо закупівель кабелів "Укрзалізницею" по завищеній ціні у "Інтеркабелю Київ", а також фірм "Еней" і "Техелектропром" у 2016-2018 роках. Однак даних про звинувачувальні вироки по цій справі не було.