На гранти за програмою "єРобота" виділено ще 657 мільйонів

Уряд України додатково виділив 657 млн грн для надання грантів в рамках проекту "єРобота".

Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України 9 грудня.

Зокрема, урядом було виділено:

398,5 млн грн для надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств;

203,7 млн грн для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за програмою "Власна справа";

54,8 млн грн для надання грантів на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.

Унаслідок реалізації отримувачами цих грантів загалом буде створено понад 2,5 тис. нових робочих місць.

Загалом урядовий проєкт "єРобота" включає шість грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок здійснюється через портал "Дія".