Україна отримає 36,4 мільйона євро на енергоефективні проєкти через Фонд E5P

Швеція, Норвегія, Фінляндія та Німеччина через Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) нададуть Україні 36,4 млн євро на реалізацію енергоефективних проєктів.

Про це повідомив в.о. міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський за результатами 12 Асамблеї донорів Фонду E5P.

Кошти будуть спрямовані на проєкти громад-реципієнтів Фонду.

Під час засідання Асамблеї розглянули стан реалізації проєктів Фонду E5P в Україні та країнах Східної Європи. Також учасники ухвалили рішення про надання Фондом грантів українським громадам на реалізацію п’яти діючих проєктів із термомодернізації громадських будівель та модернізації систем теплопостачання та водопостачання.

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) – це багатосторонній фонд, який підтримується низкою донорів та міжнародних фінансових установ. Створений під час головування Швеції в Європейському Союзі у 2009 році.