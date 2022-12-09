У Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень, – ДТЕК
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Відсьогодні у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень – вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Графіки складаються з трьох категорій:
- білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.
- сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.
- світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
"Якщо ваша адреса відсутня в переліку – просимо повідомити нам через сайт, на сторінці у Facebook або в кол-центр", – нагадали в ДТЕК.
Скоро оновлені графіки також запрацюють у Одеській та Дніпропетровській областях.