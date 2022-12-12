Лукашенко доручив захопити підприємство українського виробника електродів у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив "націоналізувати" компанії, власники яких йдуть з країни.

Про це Лукашенко заявив під час наради з кадрових питань, повідомляє державне інформагентство БелТА.

"Підприємства, які були засновані іноземним інвестором або приватизовані та іноземний інвестор отримав ці підприємства, а сьогодні (це в основному з недружніх країн та інших) пішли, – помахайте їм рукою, перехрестіться, що вони залишили вам власність… Все ж залишилося. Вони із собою нічого не забрали, а якби забрали, то я б знімав голови з відповідальних людей. Ніхто нічого не повинен забрати", – сказав Лукашенко.

Своєю чергою новопризначений голова Світлогірського райвиконкому Дмитро Шабетник на нараді розповів, що місцевий завод зварювальних електродів призупинив роботу через вихід представників українського бізнесу, однак може відновити роботу після зміни власника.

"Ми ж домовлялися. Ідуть якісь там українські, польські чи фінські господарі – люди залишаються, технології залишаються, виробництво існує. Електроди потрібні… Яку зміну власника? Я вам дав вказівку: пішли господарі – до побачення, ми вас не знаємо, ви нас знати не хочете. З цього моменту підприємство націоналізоване. Що ми ще чекаємо, якої зміни власника, і як ми вирішуватимемо питання в уряді по півроку - по року?!", – заявив Лукашенко.

"Вважайте, що це підприємство ваше. І після приїзду негайно реалізуйте цю вказівку. Не чекайте на якісь документи. Направте в уряд. Вони вам відповідь дадуть. Думаю, після сьогоднішнього вони вам до нового року змінять власника", – додав самопроголошений президент Білорусі.

Він додав, що аналогічна ситуація і на підприємстві "ІКЕА".

"Ах, "ІКЕА"!.. До побачення! Ми ці табуретки, стільці та інше зробимо. Або деталі для ліжок. Вони ж переважно деталі для кухні, для ліжок, меблів робили. Що, ми не можемо зробити? Тим більше вони нічого не забрали і люди залишилися. Пішов господар – ну і йди", – додав Лукашенко.

Як відомо, у білоруському Світлогірську розташоване виробництво електродів, що належить українській компанії "ПлазмаТек". У березні "ПлазмаТек" оголосила про припинення діяльності у РФ та Білорусі.