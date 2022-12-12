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Справа "Роттердам+": Суд дозволив заочний арешт колишнього голови НКРЕКП Вовка

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Справа "Роттердам+": Суд дозволив заочний арешт колишнього голови НКРЕКП Вовка
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексголові Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитру Вовку, який є підозрюваним у так званій справі "Роттердам+".

Відповідну ухвалу опубліковано в єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Liga.net. Наразі документ у реєстрі недоступний.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з окремими членами НКРЕКП та представниками групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова керував підготовкою та ухваленням нормативних документів щодо легітимізації так званої формули "Роттердам+".

Слідство вважає, що у формулу "Роттердам+" було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника на теплові електростанції з порту у Роттердамі. "Роттердам+" принесла неправомірну вигоду ТЕС, що входять до групи компаній ДТЕК, у розмірі 13,2 млрд грн у період з травня 2016 року до грудня 2017 року, а також з січня 2018 року до червня 2019 року у розмірі 9,3 млрд грн, які були сплачені споживачами електричної енергії.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував рішення прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+" у минулому році. Він також повністю змінив групу прокурорів у цій справі.

Своєю чергою в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) після цих повідомлень заявили про завершення розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

Під час розгляду у ВАКС скарг на закриття справи "Роттердам+" було встановлено, що новою експертизою у ній було підтверджено факт збитків від застосування зазначеної формули майже на 40 млрд грн.

У серпні 2019 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+". 

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.

Топ коментарі

  • MrStepanovM
    ну що ж можна тільки поаплодувати цьому рішенню! А для тих в кого погана пам'ять нагадаю що цей вельми молодий чолов'яга зовсім без досвіду роботу в енергетиці і комунальному господарстві досить неочікувано став головою НКРЕКП, кинувши посаду в Рошені
  • Марк Муржи
    Ахметов -то ещё жив , удержать с него 40 млрд наворованных гривен , а виновных в коррупции посадить!! А ещё не забываем косоглазого ворюгу Геруса , с его воровитыми схемами по покупке электроэнергии и газа с углём!! А ещё не забываем офшорного ворюгу из "слуг народа" Арахамию . который позволил Коломойскому увеличить награбленное себе добро, из бюджета Украины, при покупке электроэнергии , в 2020-21 годах, из России и Беларуси, этак миллиардов на 60-80 гривен ?? Плюс потрусить Порошенко с медведчуком за нефть и нефтепроводы , миллиардов на 80-100 гривен, Плюс забрать награбленное у Фирташа и Пинчука, на 140 -150 миллиардов гривен, Плюс забрать у сына Кравчука, 100 тысяч га земли, незаконно приватизированных , до земельной реформы, по 5000долларов за один га и набёрётся , здесь уже 5 миллиардов долларов, Плюс трусануть хорошо семейку -воров Вадатурских.. там тоже можно законно изъять не один миллиард долларов, за незаконную приватизацию земли........Итого скромно = набёрется 220-300 млрдов гривен, и десяток миллиардов долларов, что позволит Зеленскому закупить для наших доблестных ВСУ И самолёты и танки и БТРЫ и Хаймарсы и баллестические ракеты и не одну тысячу разных дронов.. ХВатит идти на поводу этих бандитов из грозных 90-х...Объявите реприватизацию, где это надо и заново приватизацию и в казне будет море денег... Денег хватит победить для начала Путина , а дальше посмотрим,,,,,Хватит клянчить у пенсионеров по одной гривне!!...Хотя на святое дело и не жалко!!Только вот почему-то депутаты ВР Различных мастей и ворюги всех мастей из партий не спешат перевести в фонд Победы над Путиным по одной месячной зарплате.....Лишь делают вид , что поют гимн Украины в зале ВР.. А конверты по 5 000 долларов ежемесячно брали три года подряд и не стеснялись.. И сегодня без зазрения совести получают ежемесячно по 220 тысяч зарплаты, а простой пенсионер должен выживать и загибаться в нищете и холоде....Почему до сих пор нет в печати официального списки депутатов ВР , кто сколько добровольно перечислил в фонд ЗСУ, за 10 месяцев войны .. Вот и посмотрим тогда , кто истинный патриот УКраины.. ЭЙ!!! Зеленский !! Поднимай своих воров -депутатов, на борьбу с Путиным, наличными деньгами . а не брехливыми -лживыми словами....!!!!! Можешь и сам перечислить пару миллионов гривен.. Поделись с ЗСУ и покажи пример!!!
  • Mikhail F
    Читайте уважно - за даними слідства, Вовк за попередньою змовою з окремими членами НКРЕКП та представниками групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова
    може вовк уже здав канібала, є транзакції і як мінімум канібал повинен повернути всі крадені гроші по роттердам
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