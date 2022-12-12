Електроенергетика та теплопостачання в Україні потребують $1 мільярд екстреної підтримки, – Шмигаль

Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики оцінюється в $500 млн. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання оцінюється ще в $500 млн.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Ради ОЕСР.

"Якщо говорити про загальну оцінку потреб на відновлення, то на початку вересня Світовий банк, Єврокомісія та уряд презентували спільний звіт із першою об’єктивною оцінкою потреб України. Відповідно до звіту, загальні потреби щодо відбудови та відновлення оцінюються у $349 млрд, це станом на 1 червня 2022 року", – сказав Шмигаль.

Він додав, що, за попередніми оновленими оцінками Світового банку та уряду України, потреби на відбудову зростуть до $500-600 млрд.

Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що в Україні не залишилося жодної непошкодженої повітряними атаками ТЕС та великої ГЕС, також пошкоджено практично всі ключові підстанції.