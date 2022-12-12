Розробник ігор Playtika звільнить частину співробітників в Україні

Українсько-ізраїльський розробник ігор Playtika звільнить близько 800 співробітників, в тому числі в Україні.

За даними галузевого видання AIN.UA, в українських офісах розробки загалом звільнять 100 людей, переважно у Дніпрі.

Ще у 2021 році повідомлялося про плани компанії щодо скорочення офісу у Дніпрі: частині співробітників запропонували переїзд до Бухаресту в румунський офіс Playtika, частина мала залишити компанію у першому кварталі 2022 року.

В Україні у компанії також є офіси у Києві та Вінниці. Станом на 2021 рік кількість співробітників в українських офісах сягала 1000 людей. Загалом в компанії працює 4100 співробітників.

За даними видання Globes, наступного тижня Playtika покинуть від 600 до 800 співробітників. Відомо, що 180 людей звільнять і в центральному офісі Playtika – в Ізраїлі.

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Скорочення пов’язані із падінням ціни за акцію в 3 рази на біржі NASDAQ, порівняно із жовтнем 2021 року, а також із рішенням приватної фірми Joffre Capital вийти з угоди щодо придбання 25,7% в Playtika за $2,2 млрд, про яку йшлося ще влітку.

Це не перше в цьому році скорочення Playtika в Україні. В травні вже повідомлялось про скорочення київської студії House of Fun. І ще одне скорочення українського офісу відбулося в листопаді 2021. Але наразі мова про повне закриття українського офісу все ще не йде.

Playtika – українсько-ізраїльська компанія, яка стала піонером в розробці ігор у жанрі соціального казино. Її було продано власнику Caesars Palace в Лас-Вегасі за $250 млн, а потім — консорціуму китайських компаній на чолі із GIANT за $4,4 млрд. Два роки тому компанія вийшла на IPO.