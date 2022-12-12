Коломойський, як громадянин Ізраїлю, став бенефіціаром газовидобувної компанії JKX Oil&Gas

Ігор Коломойський 6 січня 2022 року отримав статус особи із значним контролем у нафтогазовій компанії JKX Oil&Gas LTD з активами в Україні.

Відповідне повідомлення компанія оприлюднила у британському реєстрі 8 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому компанія вказала Коломойського громадянином Ізраїлю.

Спочатку JKX повідомила про великого приватного бенефіціара ще в червні, проте тоді не змогла розкрити дані про нього.

Крім цього, компанія повідомила про відставку аудитора.

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Як повідомлялося, акціонери JKX у листопаді 2021 року схвалили делістинг з Лондонської фондової біржі (LSE) та викуп 23,3% акцій. Акції компанії торгувалися на LSE з 20 березня 2006 року. Перереєстрація JKX у приватну компанію відбулася на початку лютого цього року.

Найбільшим акціонером JKX станом на грудень 2021 року були Eclairs Group Коломойського та Геннадія Боголюбова – 27,54% акцій та Bridgewater Holdings Corp. Олександра Шніра – 19,97%. Інші великі акціонери – Neptune Invest & Finance Corp. (12,98%), Keyhall Holding Ltd. – 11,45% та Interneft Ltd. – 6,17%.

JKX Oil&Gas займається розвідкою та видобутком вуглеводнів в Україні та РФ. ПКНК, що належить JKX (Poltava Petroleum Company, РРС) є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Має п'ять ліцензій на видобуток і одну – на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову експлуатацію.

У жовтні минулого року JKX повідомила про плани продати російську операційну дочірню компанію ТОВ "Юггазенерджі", бажаючи повністю зосередитись на розвитку проектів в Україні, проте публічної інформації про її продаж немає.

ПГНК у 2021 році зменшила видобуток газу на 17,6% (на 42 млн куб. м) порівняно з 2020 роком – до 196,9 млн куб. м, видобуток нафти та конденсату – на 8,6% (на 3,9 тис. тонн) до 41,7 тис. тонн.