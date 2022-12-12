Європейські санкції проти Росії не призвели до дефіциту нафти, – Bloomberg

Майже повна заборона на імпорт російської нафти до Європейського Союзу остаточно вдарила по нафтових доходах Росії. Занепокоєння щодо того, що це дасть Кремлю надприбуток для фінансування його війни в Україні, поки не виправдані.

Про це пише Bloomberg, передає enkorr.

Адміністрація США побоювалася, що санкції ЄС щодо російської морської нафти, які набули чинності 5 грудня, призведуть до стрімкого зростання цін. Особливе занепокоєння викликала заборона на надання суден і послуг, таких як страхування та фінансування російських вантажів, що переміщуються в будь-яку точку світу.

Щоб пом'якшити вплив, США запропонували обмежити ціни на російський експорт. Вантажі, придбані за ціною, нижчою від обмеження, яке в кінцевому підсумку встановлено на рівні $60 за барель, будуть звільнені від заборони на доставку та послуги.

Останні російські барелі відправлені в порти Європи. Москва втратила ринок на своєму порозі на понад 1,5 млн барелів на день. Схоже, він втратить продажі ще на 500 тис. барелів на день до кінця року, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов’язання припинити імпорт трубопроводів.

Проте ціни на нафту не злетіли, а впали. До п’ятниці, п’ятого дня заборони на імпорт, нафта Brent коштувала нижче 77 доларів за барель і ненадовго впала нижче 76 доларів. Це на понад 14% нижче від максимумів, досягнутих у понеділок після набуття чинності санкцій.

Ціни, отримані Росією за поставки сирої нафти, впали ще більше. Ключовий експортний сорт нафти Urals переходив з рук в руки трохи дорожче $40 за барель у балтійських портах країни, які залишаються найбільшим місцем збуту нафти. Це приблизно рівень, визначений як беззбитковість собівартості виробництва, і значно нижчий від обмеження ціни в $60 за барель, введеного разом із забороною на імпорт ЄС.

Збереження важливості балтійських портів Росії навіть після того, як вона втратила свій європейський ринок, свідчить про нездатність країни перенаправити нафтові потоки. Єдиний трубопровід до Китаю та російського експортного терміналу на тихоокеанському узбережжі в Козьміно вже заповнений, і єдиний спосіб отримати постачання на останні ринки Росії, що залишилися в Китаї, Індії та Туреччині, – це довгі рейси навколо Європи та через Суецький канал.

Санкції ЄС не створили дефіциту нафти, а спричинили локальне перенасичення цих ринків.

Величезний обсяг російської нафти конкурує з потоками від традиційних постачальників на Близькому Сході, і продавці повинні надавати великі знижки, щоб компенсувати високу вартість довших подорожей, необхідних для доставки вантажів із Балтики.

Вже наступного місяця Кремль зіткнеться з великим ударом по надходженням від експортного мита на сиру нафту. Виходячи з цін на нафту з середини минулого місяця, російське мито за барель цілком може впасти в січні до найнижчого рівня з моменту скорочення доходів через пандемію COVID-19 на початку 2020 року.

Наразі світ справляється з перенаправленням російської сирої нафти з Європи до Азії, і витрати, як сподіваються в західних столицях, лягають на Кремль.